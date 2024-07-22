Общество

Острые отравления в Псковской области в первом полугодии чаще всего происходили из-за лекарств — Роспотребнадзор

За первое полугодие 2024 года в Псковской области зарегистрировали 99 острых отравлений химической этиологии: среди мужчин - 57 случаев, среди женщин - 42. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В структуре преобладают отравления лекарственными препаратами — 35,4%. Отравления спиртосодержащей продукцией составили 27,3%, наркотическими веществами — 11,1%, другими мониторируемыми видами — 25,3%, пищевыми продуктами — 1%.

Отравления курительными смесями не зарегистрированы.

Большинство отравлений — случайные (с целью опьянения или ошибочный прием, при самолечении, побочном действии лекарств или их непереносимости); реже – преднамеренные или неопределенные. Количество отравлений детей до 14 лет — 17. Основная причина - ошибочный прием лекарственных препаратов. Среди подростков 15-17 лет зарегистрировано четыре отравления, все - лекарственными препаратами.

Массовые отравления в первом полугодии 2024 года не зарегистрированы.