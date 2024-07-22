Общество

Роспотребнадзор зафиксировал снижение числа острых случаев гепатита В, С и D

В России снижается количество больных гепатитами В, С и D, переносящих болезнь в острой форме, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом сохраняется высокий уровень хронических форм и бессимптомного носительства.

Основной мерой профилактики гепатита B является вакцинация. В 2023 году в РФ от гепатита В привито около 2 млн человек. Общее число вакцинированных с начала иммунизации в 2006 году составило более 113 млн человек. Охват вакцинацией против гепатита В детей в возрасте 12 месяцев последние 15 лет стабильно удерживается на уровне свыше 95%, пишет «Интерфакс».

«Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. Ежегодно в РФ растет обследование населения на наличие антител к вирусу гепатита С, так в 2023 году прошли обследование 23,3 млн человек», - добавили в Роспотребнадзоре.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.

Вирусные гепатиты - группа инфекционных заболеваний печени, вызванных гепатотропными вирусами. Наибольшую проблему для здравоохранения представляют гепатиты В и С как социально значимые инфекции. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 304 млн человек, живущих с хроническими гепатитами В или С. Число новых случаев заражения ими ежегодно - около 2,2 млн.