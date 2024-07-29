Легкий пар: готовь баню летом

Псковская Лента Новостей совместно с баней «Гельдт» открывает рубрику «Легкий пар». В ней мы будем раскрывать нюансы банных традиций. В частности, затронем вопрос аксессуаров — с чем можно и с чем нельзя ходить в общественную баню, разберем виды банных веников, погрузимся в детали банного этикета, узнаем особенности формата отдыха в гостевых комнатах, а перед открытием нового сезона поговорим о новинках и акциях. Сегодня же мы остановимся на вопросе о том, зачем ходить в баню летом, как это делать правильно и какую пользу несет пар в жаркие дни.
Баня — место всесезонное. О пользе бани и настоящего русского пара все давно наслышаны. Но летом в бане будто отпадает нужда и про нее вспоминают только заядлые любители пара. Однако он способен помочь пережить жару, заверяет пар-мастер бани «Гельдт» Филипп.
«Баня – это отличный терморегулятор, - напоминает он. - За счет того, что в процессе парения поры открываются, а все обменные процессы ускоряются - летняя жара переносится легче».
Филипп разъясняет, как правильно посещать баню во время летней жары. Во-первых, парную необходимо посещать в несколько этапов. При первом заходе ополоснуться в душе. Веником париться уже во второй и третий раз.
Баня – лучший способ адаптироваться к жаре. Многие банщики советуют летом не окунаться и не нырять в холодную воду, а вместо этого обернуться полотенцем и пропотеть. Организм привыкнет к высоким температурам, и повышенное потоотделение наступает при температурах выше 50 градусов.
После бани многие ощущают подъем сил, как после активной тренировки в спортзале. Баня помогает вывести из организма такие продукты распада, как молочная кислота, мочевина, токсины. Парение ускоряет движение лимфы по телу, так ткани лучше снабжаются кислородом, и организм омолаживается и очищается.
Баня отличный вариант, чтобы понизить холестерин. Жар в парной способствует выделению пота, вместе с которым выводятся продукты биологического распада, в том числе холестерин. Таким образом происходит профилактика ишемической болезни сердца и атеросклероза. А за счет нагрева и остужения прекрасно тренируется вся сердечно-сосудистая система.
Летом при частом использовании кремов с SPF-защитой, а также дезодорантов и других спреев кожа нуждается в тщательном и глубоком очищении. Для того, чтобы очистить уже подготовлению кожу следует использовать смеси соли и сушеных трав. Пар-мастера «Гельда» называют эту процедуру выкатыванием, она особенно нравится женщинам. Происходит очищение не только на телесном, но и на энергетическом уровне. Нахождение в бане помогает снизить тревогу и разгрузить свою нервную систему.
Лето – самое лучшее время закаливать малышей. Врачи советуют посещать баню уже с 7-8 месяцев. Баня не только закаливает организм, но и помогает бороться с аллергическими реакциями и диатезом.
Очень важно не подвергать ребенка сильному жару в парной и резким температурным перепадам.
Летом Гельдтова баня открыта со среды по пятницу. Так что у псковичей и гостей города есть отличная возможность посетить баню в будние дни, а в выходные прекрасно провести время на озере или даче.
Женский день — среда
Мужские дни — четверг, пятница