Общество

Легкий пар: готовь баню летом

Псковская Лента Новостей совместно с баней «Гельдт» открывает рубрику «Легкий пар». В ней мы будем раскрывать нюансы банных традиций. В частности, затронем вопрос аксессуаров — с чем можно и с чем нельзя ходить в общественную баню, разберем виды банных веников, погрузимся в детали банного этикета, узнаем особенности формата отдыха в гостевых комнатах, а перед открытием нового сезона поговорим о новинках и акциях. Сегодня же мы остановимся на вопросе о том, зачем ходить в баню летом, как это делать правильно и какую пользу несет пар в жаркие дни.

Жара — пару не помеха

Баня — место всесезонное. О пользе бани и настоящего русского пара все давно наслышаны. Но летом в бане будто отпадает нужда и про нее вспоминают только заядлые любители пара. Однако он способен помочь пережить жару, заверяет пар-мастер бани «Гельдт» Филипп.

«Баня – это отличный терморегулятор, - напоминает он. - За счет того, что в процессе парения поры открываются, а все обменные процессы ускоряются - летняя жара переносится легче».

Филипп разъясняет, как правильно посещать баню во время летней жары. Во-первых, парную необходимо посещать в несколько этапов. При первом заходе ополоснуться в душе. Веником париться уже во второй и третий раз.

«Всего в парную я советую зайти не менее трех-четырех раз, увеличивая всякий раз время пребывания, - советует пар-мастер Филипп. - Так вы правильно и глубоко прогреете тело. Помните, что пар не должен обжигать кожу. Он должен быть приятным и комфортным. Для этого мы поддерживаем температуру в парной не выше 60-70 градусов, а влажность не меньше 40-50 процентов».

Адаптируемся к жаре

Баня – лучший способ адаптироваться к жаре. Многие банщики советуют летом не окунаться и не нырять в холодную воду, а вместо этого обернуться полотенцем и пропотеть. Организм привыкнет к высоким температурам, и повышенное потоотделение наступает при температурах выше 50 градусов.

Выводим токсины

После бани многие ощущают подъем сил, как после активной тренировки в спортзале. Баня помогает вывести из организма такие продукты распада, как молочная кислота, мочевина, токсины. Парение ускоряет движение лимфы по телу, так ткани лучше снабжаются кислородом, и организм омолаживается и очищается.

Бой холестерину

Баня отличный вариант, чтобы понизить холестерин. Жар в парной способствует выделению пота, вместе с которым выводятся продукты биологического распада, в том числе холестерин. Таким образом происходит профилактика ишемической болезни сердца и атеросклероза. А за счет нагрева и остужения прекрасно тренируется вся сердечно-сосудистая система.

Очищение

Летом при частом использовании кремов с SPF-защитой, а также дезодорантов и других спреев кожа нуждается в тщательном и глубоком очищении. Для того, чтобы очистить уже подготовлению кожу следует использовать смеси соли и сушеных трав. Пар-мастера «Гельда» называют эту процедуру выкатыванием, она особенно нравится женщинам. Происходит очищение не только на телесном, но и на энергетическом уровне. Нахождение в бане помогает снизить тревогу и разгрузить свою нервную систему.

Закаливаем детей

Лето – самое лучшее время закаливать малышей. Врачи советуют посещать баню уже с 7-8 месяцев. Баня не только закаливает организм, но и помогает бороться с аллергическими реакциями и диатезом.

Очень важно не подвергать ребенка сильному жару в парной и резким температурным перепадам.

Летом Гельдтова баня открыта со среды по пятницу. Так что у псковичей и гостей города есть отличная возможность посетить баню в будние дни, а в выходные прекрасно провести время на озере или даче.

Женский день — среда

Мужские дни — четверг, пятница

Подробнее можно узнать по телефону: +7 (8112) 33-17-05