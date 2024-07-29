Общество

140 самозанятых в Псковской области сами направляют страховые взносы для будущей пенсии

140 самозанятых жителей Псковской области самостоятельно направляют страховые взносы для формирования будущей пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

В соответствии с законодательством самозанятые граждане освобождены от уплаты страховых взносов за себя на обязательное пенсионное страхование в Социальный фонд России. Тем не менее, они имеют право самостоятельно формировать пенсию, лично перечисляя страховые взносы в отделение Социального фонда России по Псковской области.

В данный момент на учете в отделении СФР по Псковской области состоят 1504 самозанятых гражданина, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), из них самостоятельно уплачивают в региональное отделение СФР страховые взносы — 140 человек. Уплата взносов позволяет самозанятым включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить необходимые коэффициенты (ИПК) для получения пенсии.

«Если гражданин работал в статусе самозанятого в течение всего календарного года и был зарегистрирован в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, то для включения этого периода в общий страховой стаж необходимо уплатить установленный размер страховых взносов. В случае уплаты взносов ниже минимального размера в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Страховые взносы следует уплачивать не позднее 31 декабря текущего календарного года», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В 2024 году минимальный размер страховых взносов составляет 50 798,88 рубля, что учитывается на индивидуальном лицевом счете гражданина как 1,036 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимально можно направить на формирование будущей 406 391,04 рубля, что отразится на счете как 8,134 ИПК. Страховые взносы необходимо перечислить в отделение СФР не позднее 31 декабря текущего года одним либо несколькими платежами.

Заявление о вступлении в добровольные правоотношения по ОПС можно подать в клиентских службах отделения СФР по Псковской области, на портале госуслуг или в мобильном приложении «Мой налог».

Напомним, что для выхода на пенсию в 2024 году на общих основаниях необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 ИПК. Проверить сведения о своих пенсионных правах, сформированных на текущую дату, можно, запросив выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг.