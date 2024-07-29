Общество

Срок сдачи школы на улице Юности в Пскове могут сдвинуть на 2025 год

Официальный срок сдачи школы на улице Юности в Пскове могут сдвинуть на 2025 год. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Строительство школы на улице Юности долгое время было очень проблемным. Формально заказчиком является не регион, а концессионер. Полностью скорректирована работа в этой части. Вместо поля с прудом мы уже видим практически полностью залитый фундамент и выход на каркасные работы. В этом году подрядчик, безусловно, не сможет сдать школу. Это понимаем мы, это понимает федеральный центр», - сказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что срок сдачи объекта планируют официально перенести на 2025 год так, чтобы школа открыла свои двери в сентябре 2025 года.

«Наверное, нам позволят срок сдачи этого объекта официально перенести на 2025 год. Мы планировали, что школа откроет свои двери в сентябре 2025 года, и предпосылки к этому есть. Задача – полностью уйти в отделку к концу года, это задача очень непростая. Сейчас там работают около 50 человек, их количество увеличится до 100, с подрядчиком это согласовано. Мы достаточно строго и жестко ведем контроль. Темпы сейчас достаточно хорошие», – заключил председатель профильного комитета.