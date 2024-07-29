Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Без срока давности
экзотика агротуризм
новый взгляд на бизнес
Господин Рейтингомер
Лавандовая музыкальная феерия
Другой век псковских аграриев
О сохранении лесов лесов и водоёмов
обзор
«Банщикам» закон не писан?
где в Пскове получить права
«Чистая вода» в Псковской области
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
привлекательность работы на земле
Жизненно важный онлайн
 
 
 
ещё Общество 29.07.2024 22:360 СОБЫТИЕ: Ретроспектива дней города Пскова 30.07.2024 16:020 Госдума приняла закон о запрете треш-стримов 30.07.2024 16:010 «Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области. ВИДЕО 30.07.2024 15:570 Осознанный бюджет: сколько денег давать студенту 30.07.2024 15:460 Андрей Ермаков: Никакому директору без катастрофической нужды в голову не придет кому-то повесить 2,5 ставки 30.07.2024 15:290 Свыше тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 25.07.2024 19:245 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 24.07.2024 20:273 «И машину сожжём»: три дня ада устроили избитой славковчанке парни в погонах 23.07.2024 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Осознанный бюджет: сколько денег давать студенту

30.07.2024 15:57|ПсковКомментариев: 0

Сентябрь уже не за горами, а это значит, что родителям вчерашних выпускников предстоят немалые расходы, связанные с оплатой обучения, покупкой всего необходимого и ежемесячным обеспечением. Это всегда дополнительные расходы для семьи, особенно если студент отправляется в другой город. К этому моменту он уже должен уметь контролировать расходы и доходы, иначе есть риск остаться без пропитания до следующего визита домой.

Две тысячи, пять, десять или больше? Сколько средств готовы давать псковичи своим детям, уезжающим на учёбу за пределы региона? Как планировать траты, чтобы на всё хватило? Как воспитать в подрастающем поколении ответственное отношение к деньгам? Ответы на эти и другие вопросы нашла обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

«Будьте готовы к незапланированным тратам»

«Подскажите, пожалуйста, у кого дети учатся в другом городе и живут в общежитии. Мы хотим поступить в Санкт-Петербург. Сколько примерно в месяц даёте детям на питание? Надо хоть примерно прикинуть», - такое сообщение появилось в одном из псковских пабликов под конец июля, когда родители уже вовсю готовятся отпустить своих чад в свободное плавание.

Подписчики охотно поделились своим опытом в комментариях. «Первый курс. Живет в общежитии академии. 2 тысячи в месяц оплата за комнату общежития и 5 тысяч в неделю на питание, передвижения, мыльно-рыльные, канцелярию», - озвучила бюджет иногороднего студента одна из пользователей.

«В этом году поступаем. Рассчитываю на 30000 в месяц», - к таким тратам готовится мать выпускника текущего года.

Также называлась сумма в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. А ещё одна горожанка вовсе предположила, что следует исключить слово «мы», иначе «детки никогда не станут взрослыми».

«Тут либо учишься и висишь на шее у родителей, либо идешь работать. Начинаешь работать и всё, универ пока», - не согласилась с ней другая женщина.

«Первое время нужно купить всё, вплоть до средства для мытья посуды. На это нужно выделить определённую сумму. Может понадобиться холодильник, микроволновка, утюг и так далее. Это можно купить недорого у съезжающих выпускников (обычно в чатах общаги), а если позволяют средства - новое. Первое время должна быть стипендия, а потом зависит от вашего ребёнка. Выделяемая сумма также зависит от того, будет ли ли ваш ребёнок сам готовить или питаться вне дома. Пройдёт месяца три, и должен будет сложиться бюджет. А так, будьте готовы к незапланированным тратам», - предупредила «бывалая» мама студента.

Мы решили спросить подписчиков группы ПЛН в соцсети «ВКонтакте», сколько денег они готовы ежемесячно давать своим детям, уезжающим на учёбу в другие города. Большинство респондентов выбрали вариант «10 тысяч рублей на все необходимые расходы». 20% участников опроса рассчитывают на сумму порядка 20-30 тысяч рублей с учётом съёма жилья, 16,67% готовятся выделять из бюджета свыше 30 тысяч. 11,67% считают, что ребёнку хватит и пяти на еду, оплату общежития и бытовые нужды. 5% уверены, что суммы до 2000 тысяч рублей вполне достаточно для пропитания студента в течение месяца. Такое же количество респондентов вовсе не собираются давать ребёнку деньги — мол, пускай сам себя обеспечивает.

Также мы поговорили с родителями студентов, которые ещё учатся или уже окончили вузы и ссузы на территории региона и за его пределами. «5 тысяч переводила разово, и потом на одно, на второе, на третье… Даже не считала», - вспомнила жительница областного центра Ирина, сын которой учился в Дновском железнодорожном техникуме. На каникулах молодой человек подрабатывал, а во время учёбы находился полностью на обеспечении родителей.

В свободное от занятий время устраивался на работу и сын порховички Варвары. В этом году он окончил Псковский агротехнический колледж, в период обучения на неделю ему хватало 1,5-2 тысяч рублей. «Запросы у него нормальные, поэтому этой суммы было достаточно. Проезд только дорогой, очень много уходило на поездки домой и обратно», - уточнила мать бывшего студента.

Семье из Новоржева обучение сына в вузе в Саратове обходится дороже. «На месяц даём где-то 16 000, бывает больше. При том, что коммуналка и квартира, которую приходится снимать, оплачивается отдельно», - уточнила мать учащегося.

Общее решение

Безусловно, сумма, выделяемая на жизнь студенту, зависит от разных факторов, в том числе от города проживания, уровня доходов семьи и притязаний конкретного человека. Но общие правила, позволяющие сделать примерные расчёты и не ошибиться, всё же есть.

К каким расходам готовиться ближайшей осенью родителям, чьи дети «сепарируются» в связи с отправлением на учебу в другой город? О том, как подготовить ребенка к «взрослой» жизни и научить финансовой самостоятельности, рассказала заведующий региональным центром финансовой грамотности Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Арина Куприянова.

Она обратила внимание, что учеба вдали от дома является фактором риска, так как современный город и отсутствие привычного контроля домочадцев манят молодежь разнообразием возможностей и предложений. «Чтобы подойти к студенчеству осознанно, распределению трат нужно учить с самого детства. Важно, чтобы ребенок как можно раньше понял ценность денег и ответственно относился к тратам. Свои деньги (подаренные родственниками, карманные расходы) ребенок вправе тратить самостоятельно. Сначала покупки будут необдуманными, вы будете переживать, что деньги потрачены на глупость. Вскоре ваш ребенок захочет очередную игрушку, но лимит его сбережений уже будет исчерпан. Именно в этот момент важно провести беседу. В следующий раз ребенок подойдет к покупке более осмысленно», - озвучила рекомендации эксперт.

Одна из самых главных ошибок, по её словам, – финансовая изоляция ребенка. Подход «деньги должны быть только у взрослых» в современных реалиях безнадежно устарел. Важно разговаривать с ребенком на финансовые темы, в том числе не скрывать проблемы в семье в этой сфере. Про этом важно не ограничиваться теорией: дайте ребенку возможность применить полученные знания на практике. Например, составьте вместе с ним семейный бюджет, спланируйте поход в магазин и необходимые покупки, начните копить на мечту, будь то игрушка, велосипед или поездка на море.

«В процессе обучения финансовой грамотности важно помнить, что это процесс длительный. Мир финансов сложный, и ребенок не сможет сразу понять все процессы, а тем более научиться ими управлять. Проявляйте терпение и давайте своим детям право на ошибки», - советует специалист.

По её словам, в начале учебы в другом городе важно оказывать детям поддержку, в том числе финансовую, но ресурс должен быть ограничен. Следует изучить специфику города, просчитать средний уровень затрат на питание, проезд, проживание. Кроме этого, рекомендуется выделить часть средств на развлечения (например, поход в кино или кафе с одногруппниками), чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. Необходимо установить лимит денежных средств и периодичность их перечисления – раз в неделю или раз в месяц.

«Всё это следует обсуждать совместно с будущим студентом, важно, чтобы это было общее решение, принятое всеми членами семьи, - подчеркнула Арина Куприянова. - При таком подходе у вашего ребенка будет относительная свобода в выборе, но в то же время будет формироваться чувство финансовой ответственности, ему будет необходимо грамотно распределять свой недельный или ежемесячный бюджет».

Подсказать и поддержать

Как быть, если что-то пошло не по плану? Например, если студент стал слишком много «тянуть» из семейного бюджета, и вы перестали контролировать свои расходы из-за незапланированных трат?

В первую очередь нужно выяснить, насколько они необходимы. «Если деньги уходят на неоправданно дорогие вещи и гаджеты, развлечения, то следует четко обозначить границы и лимиты, которые вы, как родители, можете ему обеспечить. В то же время важно не оттолкнуть, а направить студента на поиск дополнительных финансовых средств: например, ориентировать на хорошую учебу и активную жизнь в университете (повышенные государственные академические стипендии сейчас дают весьма неплохое финансовое подспорье), также можно подсказать варианты подработки, которая бы не мешала учебному процессу, но позволяла студенту иметь небольшой дополнительный доход», - описала план действий заведующий региональным центром финансовой грамотности.

Арина Куприянова добавила, что если у студента появилось желание начать зарабатывать самостоятельно, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Наоборот, следует поощрить и всячески поддержать стремление к самостоятельной жизни. «Постарайтесь узнать о предполагаемом месте работы, интересуйтесь функционалом, подсказывайте. В погоне за легкими и большими деньгами юноши и девушки не застрахованы от мошенничества со стороны недобросовестных работодателей. Задача родителей – нивелировать возможные риски (например, риски при неофициальном трудоустройстве) и рассказать о специфике трудоустройства с высоты своего жизненного опыта», - обратила внимание эксперт.

Не менее важен в данном вопросе личный пример родителей, который ребенок видит в процессе своего взросления, заметила практикующий психолог Олеся Осипова (Бабурина) также обратила внимание. Ребёнок так или иначе видит, как его мама и папа зарабатывают/тратят/хранят/откладывают/приумножают деньги, и сам впоследствии будет поступать так же.

«Взрослая жизнь подразумевает самостоятельность и ответственность, как личная, так и в отношении денег. Самое главное, что должен сделать родитель - это научить своего ребенка жить самостоятельно», - уверена эксперт.

При этом очень важен баланс контроля и доверия. Нужно уметь доверять ребенку, давать возможность делать ошибки и учиться на них же. Разговаривать с ребенком, вместе считать и планировать бюджет, обсуждать траты (обязательные и необходимые, а также на досуг и развлечения). На первых порах контролировать и помогать. Дальше, по мере взросления, ребенок получает всё больше опыта, понимает, что у него получается, и как только он справляется, родитель может снизить уровень своего контроля.

А если не получается - разговаривать о сложившейся ситуации и принимать совместные решения. «Помнить, что здесь главный - родитель. А вопрос денег - это вопрос границ. Чем крепче границы, тем спокойнее внутри них. Объяснять ребенку, что есть определенная сумма (как зарплата у родителей) и в нее нужно уложиться, где-то сэкономить, отказаться от каких-то вещей и так далее» - посоветовала Олеся Осипова.

Она также допустила возможность совмещения учёбы с самостоятельным зарабатыванием денег, однако это должна быть именно подработка, а не основная работа. Специалист пояснила, что подработка для учащихся подразумевает затраченное время и ресурсы, именно те, которые остаются свободными после учебы. И собственные, лично заработанные деньги будут формировать в ребенке все большую ответственность и представление о самостоятельной взрослой жизни. Возможно, это поспособствует и большему уважению к родителям, так как студент осознает, каким трудом зарабатываются деньги.

«Конечно родитель, любящий и заботящийся о своем ребенке, будет готов помогать ему не только до совершеннолетия, а по возможности и дальше. Когда ребенка "выкидывают" по взрослую жизнь, это может быть чревато различными нехорошими последствиями. Конечно, многое зависит от воспитания и самого человека. Кто-то возьмет на себя ответственность, начнет учиться, подрабатывать и сумеет выжить в неких дефицитах и новых условиях. Кто-то может попасть в плохие компании и позариться на "легкие" деньги, тем самым испортить себе жизнь. Поэтому я считаю, что родителям обязательно нужно помогать и направлять своего ребенка во взрослую жизнь», - подытожила психолог.

Количество денег, которое необходимо давать студенту, каждая семья определяет прежде всего с учётом своей материальной обеспеченности. Также большую роль играет город обучения — в столичных жизнь явно дороже, чем во всех остальных. К тому же, уровень притязаний у детей разный. Но в преддверии их отправления во взрослую жизнь абсолютно все родители должны объяснить, почему важно вести счёт деньгам и как это делать. Если вчерашний выпускник покинет отчий дом финансово грамотным, если в семье практикуется правильное распределение средств, то проблем в дальнейшем не возникнет.

Ульяна Лаблюк

Теги: #студенчество #деньги #вуз #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 47 человек
30.07.2024, 16:140 Росгвардейцы задержали псковичку по подозрению в краже косметики 30.07.2024, 16:030 Новинку Chery Tiggo 7 Pro Max презентовали псковичам 30.07.2024, 16:020 Госдума приняла закон о запрете треш-стримов 30.07.2024, 16:010 «Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области. ВИДЕО
30.07.2024, 15:570 Осознанный бюджет: сколько денег давать студенту 30.07.2024, 15:490 Псковская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по продажам мороженого 30.07.2024, 15:460 Андрей Ермаков: Никакому директору без катастрофической нужды в голову не придет кому-то повесить 2,5 ставки 30.07.2024, 15:350 «Гонки по вертикали»: Псковская предвыборная олимпиада, КПРФ против КПРФ и ротация митрополитов
30.07.2024, 15:290 Свыше тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали за неделю в Псковской области 30.07.2024, 15:180 Уроженец Мариуполя арестован за пропаганду нацизма в Великих Луках 30.07.2024, 15:092 Средняя зарплата псковских педагогов составила менее 40 тысяч рублей 30.07.2024, 15:000 Напуганный пскович скинул деньги мошенникам с балкона и тут же раскрыл обман
30.07.2024, 14:530 Международный шахматный фестиваль пройдет в Пскове в августе 30.07.2024, 14:501 Более 350 вакансий открыты в педагогической сфере в Псковской области 30.07.2024, 14:320 140 самозанятых в Псковской области сами направляют страховые взносы для будущей пенсии 30.07.2024, 14:170 Срок сдачи школы на улице Юности в Пскове могут сдвинуть на 2025 год
30.07.2024, 14:040 Центр содействия переселенцам укрепляет связи с соотечественниками за рубежом — Елена Полонская 30.07.2024, 13:550 Задержка ремонта Пустошкинского центра образования может составить около 20 дней 30.07.2024, 13:450 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 31 июля 30.07.2024, 13:340 Глава Росстандарта рассказал о темпах обновления ГОСТов в ОПК
30.07.2024, 13:150 Наталья Тудакова: Центр содействия переселению «Соотечественник» расширяет свои функции 30.07.2024, 13:080 Женщину в Порхове осудили за избиение «обидчицы» внука 30.07.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования к 1 сентября 30.07.2024, 12:550 Останки беременной женщины и детей обнаружили поисковики в Гдовском районе
30.07.2024, 12:510 Суд отказал в признании недействительным договора безвозмездного пользования участком на улице Воеводы Шуйского в Пскове 30.07.2024, 12:370 Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель Пскова — опрос 30.07.2024, 12:230 Решение расторгнуть договор аренды земли для строительства домов для беженцев в Пскове признали законным  30.07.2024, 12:160 Известный историк Ратьковский посетил музей-квартиру Ленина в Пскове
30.07.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поддержке соотечественников в Псковской области 30.07.2024, 11:490 Мужчина в камуфляже пропал в плюсской деревне Курея 30.07.2024, 11:400 Заложенный вход в подклет четверика церкви Рождества Христова Мальского монастыря нашли архитекторы 30.07.2024, 11:301 «Кузница»: Подготовка системы образования к 1 сентября. Все идет по плану?
30.07.2024, 11:200 Баня сгорела в гдовской деревне Кунесть 30.07.2024, 11:070 Основные причины детского ожирения в регионе перечислили в облздраве 30.07.2024, 10:540 «Беседка»: О поддержке соотечественников в Псковской области 30.07.2024, 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС
30.07.2024, 10:411 Количество детей с ожирением в Псковской области за три года выросло более чем на 23% 30.07.2024, 10:280 ЕГЭ по обществознанию предложили отменить для будущих учителей физики и математики 30.07.2024, 10:170 На площади Победы в Пскове устанавливают знаки движения по полосам 30.07.2024, 10:090 Опубликован маршрут до места проведения гдовского фестиваля «Наше море»
30.07.2024, 09:571 В Пскове водитель Lada Largus не уступил дорогу пассажирскому автобусу и оказался на газоне. ФОТО 30.07.2024, 09:490 Международный день дружбы празднуют 30 июля 30.07.2024, 09:400 Художница из Санкт-Петербурга пишет пушкинское Велье 30.07.2024, 09:280 Умер почётный председатель псковского реготделения Красного Креста Петр Василевский
30.07.2024, 09:231 Крайние вместо виновных 30.07.2024, 09:003 Экс-помощницу прокурора Себежского района наказали за попытку получить деньги за нераспространение интимных фото 30.07.2024, 08:400 Врач предупредила о последствиях сокращения ночного сна 30.07.2024, 08:200 Депутат Псковской гордумы проверил ход работ по благоустройству территории
30.07.2024, 08:000 Третья за июль мощная вспышка произошла на Солнце 30.07.2024, 07:400 Аналитики подсчитали стоимость «школьного набора» в 2024 году 30.07.2024, 07:211 В Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в России 30.07.2024, 07:030 Дом культуры ремонтируют в псковской деревне Адворицы
29.07.2024, 22:400 Дерево повалило ветром на улице Стахановской в Пскове 29.07.2024, 22:360 СОБЫТИЕ: Ретроспектива дней города Пскова 29.07.2024, 22:200 Дорогу восстановили в Дновском районе после жалобы в прокуратуру 29.07.2024, 22:060 Водитель Mercedes в Пскове оплатил задолженность после ареста автомобиля
29.07.2024, 22:000 Священник провел личные беседы с осужденными в псковской колонии 29.07.2024, 21:560 Псковичи могут принять участие в марафоне для начинающих дизайнеров 29.07.2024, 21:470 Инвестор рассказал, что будет с рынком аренды жилья в связи с отменой льготной ипотеки 29.07.2024, 21:320 Ревнивый пскович ударил возлюбленную ножом и подарил ей цветы
29.07.2024, 21:280 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 30-31 июля 29.07.2024, 21:080 Скорость движения ограничат 30 июля на участке трассы Р-23 29.07.2024, 21:020 «Постскриптум»: Ротация митрополитов, итоги Дней города и культура по-псковски. ВИДЕО 29.07.2024, 20:480 Новая техника вышла на уборку урожая на полях ООО «ПсковАгроИнвест»
29.07.2024, 20:300 Боксер-профессионал Валерий Брудов стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 29.07.2024, 20:110 Партию зараженного опасным грибком арахиса выявили в Пыталово 29.07.2024, 19:510 «Паровозик из трех авто» собрался на улице Новоселенинской в Великих Луках 29.07.2024, 19:440 Боксер Валерий Брудов: Трудоспособность и целеустремленность — тот же талант
29.07.2024, 19:350 Архиепископ Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжественных богослужениях в Крыму 29.07.2024, 19:260 40 человек стали дипломантами псковского фестиваля «Битва талантов 2024» 29.07.2024, 19:050 Рейтингомер: новый митрополит, первая жертва выборов и камбэк недели. ВИДЕО 29.07.2024, 19:020 Граждан стран Ближнего Востока задержали в себежском лесу за попытку незаконно пересечь границу
29.07.2024, 18:580 Боксер Валерий Брудов: Любовь к спорту отец привил мне с раннего детства 29.07.2024, 18:480 «Единая Россия» представила итоги законодательной работы в весеннюю сессию 29.07.2024, 18:312 Большинство респондентов ПЛН хотели бы видеть парки на месте ликвидированных рынков 29.07.2024, 18:250 Цеху мясопереработки ООО «ПсковАгроИнвест» требуются работники
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru