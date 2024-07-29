Общество

Осознанный бюджет: сколько денег давать студенту

Сентябрь уже не за горами, а это значит, что родителям вчерашних выпускников предстоят немалые расходы, связанные с оплатой обучения, покупкой всего необходимого и ежемесячным обеспечением. Это всегда дополнительные расходы для семьи, особенно если студент отправляется в другой город. К этому моменту он уже должен уметь контролировать расходы и доходы, иначе есть риск остаться без пропитания до следующего визита домой.

Две тысячи, пять, десять или больше? Сколько средств готовы давать псковичи своим детям, уезжающим на учёбу за пределы региона? Как планировать траты, чтобы на всё хватило? Как воспитать в подрастающем поколении ответственное отношение к деньгам? Ответы на эти и другие вопросы нашла обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Будьте готовы к незапланированным тратам»

«Подскажите, пожалуйста, у кого дети учатся в другом городе и живут в общежитии. Мы хотим поступить в Санкт-Петербург. Сколько примерно в месяц даёте детям на питание? Надо хоть примерно прикинуть», - такое сообщение появилось в одном из псковских пабликов под конец июля, когда родители уже вовсю готовятся отпустить своих чад в свободное плавание.

Подписчики охотно поделились своим опытом в комментариях. «Первый курс. Живет в общежитии академии. 2 тысячи в месяц оплата за комнату общежития и 5 тысяч в неделю на питание, передвижения, мыльно-рыльные, канцелярию», - озвучила бюджет иногороднего студента одна из пользователей.

«В этом году поступаем. Рассчитываю на 30000 в месяц», - к таким тратам готовится мать выпускника текущего года.

Также называлась сумма в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. А ещё одна горожанка вовсе предположила, что следует исключить слово «мы», иначе «детки никогда не станут взрослыми».

«Тут либо учишься и висишь на шее у родителей, либо идешь работать. Начинаешь работать и всё, универ пока», - не согласилась с ней другая женщина.

«Первое время нужно купить всё, вплоть до средства для мытья посуды. На это нужно выделить определённую сумму. Может понадобиться холодильник, микроволновка, утюг и так далее. Это можно купить недорого у съезжающих выпускников (обычно в чатах общаги), а если позволяют средства - новое. Первое время должна быть стипендия, а потом зависит от вашего ребёнка. Выделяемая сумма также зависит от того, будет ли ли ваш ребёнок сам готовить или питаться вне дома. Пройдёт месяца три, и должен будет сложиться бюджет. А так, будьте готовы к незапланированным тратам», - предупредила «бывалая» мама студента.

Мы решили спросить подписчиков группы ПЛН в соцсети «ВКонтакте», сколько денег они готовы ежемесячно давать своим детям, уезжающим на учёбу в другие города. Большинство респондентов выбрали вариант «10 тысяч рублей на все необходимые расходы». 20% участников опроса рассчитывают на сумму порядка 20-30 тысяч рублей с учётом съёма жилья, 16,67% готовятся выделять из бюджета свыше 30 тысяч. 11,67% считают, что ребёнку хватит и пяти на еду, оплату общежития и бытовые нужды. 5% уверены, что суммы до 2000 тысяч рублей вполне достаточно для пропитания студента в течение месяца. Такое же количество респондентов вовсе не собираются давать ребёнку деньги — мол, пускай сам себя обеспечивает.

Также мы поговорили с родителями студентов, которые ещё учатся или уже окончили вузы и ссузы на территории региона и за его пределами. «5 тысяч переводила разово, и потом на одно, на второе, на третье… Даже не считала», - вспомнила жительница областного центра Ирина, сын которой учился в Дновском железнодорожном техникуме. На каникулах молодой человек подрабатывал, а во время учёбы находился полностью на обеспечении родителей.

В свободное от занятий время устраивался на работу и сын порховички Варвары. В этом году он окончил Псковский агротехнический колледж, в период обучения на неделю ему хватало 1,5-2 тысяч рублей. «Запросы у него нормальные, поэтому этой суммы было достаточно. Проезд только дорогой, очень много уходило на поездки домой и обратно», - уточнила мать бывшего студента.

Семье из Новоржева обучение сына в вузе в Саратове обходится дороже. «На месяц даём где-то 16 000, бывает больше. При том, что коммуналка и квартира, которую приходится снимать, оплачивается отдельно», - уточнила мать учащегося.

Общее решение

Безусловно, сумма, выделяемая на жизнь студенту, зависит от разных факторов, в том числе от города проживания, уровня доходов семьи и притязаний конкретного человека. Но общие правила, позволяющие сделать примерные расчёты и не ошибиться, всё же есть.

К каким расходам готовиться ближайшей осенью родителям, чьи дети «сепарируются» в связи с отправлением на учебу в другой город? О том, как подготовить ребенка к «взрослой» жизни и научить финансовой самостоятельности, рассказала заведующий региональным центром финансовой грамотности Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Арина Куприянова.

Она обратила внимание, что учеба вдали от дома является фактором риска, так как современный город и отсутствие привычного контроля домочадцев манят молодежь разнообразием возможностей и предложений. «Чтобы подойти к студенчеству осознанно, распределению трат нужно учить с самого детства. Важно, чтобы ребенок как можно раньше понял ценность денег и ответственно относился к тратам. Свои деньги (подаренные родственниками, карманные расходы) ребенок вправе тратить самостоятельно. Сначала покупки будут необдуманными, вы будете переживать, что деньги потрачены на глупость. Вскоре ваш ребенок захочет очередную игрушку, но лимит его сбережений уже будет исчерпан. Именно в этот момент важно провести беседу. В следующий раз ребенок подойдет к покупке более осмысленно», - озвучила рекомендации эксперт.

Одна из самых главных ошибок, по её словам, – финансовая изоляция ребенка. Подход «деньги должны быть только у взрослых» в современных реалиях безнадежно устарел. Важно разговаривать с ребенком на финансовые темы, в том числе не скрывать проблемы в семье в этой сфере. Про этом важно не ограничиваться теорией: дайте ребенку возможность применить полученные знания на практике. Например, составьте вместе с ним семейный бюджет, спланируйте поход в магазин и необходимые покупки, начните копить на мечту, будь то игрушка, велосипед или поездка на море.

«В процессе обучения финансовой грамотности важно помнить, что это процесс длительный. Мир финансов сложный, и ребенок не сможет сразу понять все процессы, а тем более научиться ими управлять. Проявляйте терпение и давайте своим детям право на ошибки», - советует специалист.

По её словам, в начале учебы в другом городе важно оказывать детям поддержку, в том числе финансовую, но ресурс должен быть ограничен. Следует изучить специфику города, просчитать средний уровень затрат на питание, проезд, проживание. Кроме этого, рекомендуется выделить часть средств на развлечения (например, поход в кино или кафе с одногруппниками), чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным. Необходимо установить лимит денежных средств и периодичность их перечисления – раз в неделю или раз в месяц.

«Всё это следует обсуждать совместно с будущим студентом, важно, чтобы это было общее решение, принятое всеми членами семьи, - подчеркнула Арина Куприянова. - При таком подходе у вашего ребенка будет относительная свобода в выборе, но в то же время будет формироваться чувство финансовой ответственности, ему будет необходимо грамотно распределять свой недельный или ежемесячный бюджет».

Подсказать и поддержать

Как быть, если что-то пошло не по плану? Например, если студент стал слишком много «тянуть» из семейного бюджета, и вы перестали контролировать свои расходы из-за незапланированных трат?

В первую очередь нужно выяснить, насколько они необходимы. «Если деньги уходят на неоправданно дорогие вещи и гаджеты, развлечения, то следует четко обозначить границы и лимиты, которые вы, как родители, можете ему обеспечить. В то же время важно не оттолкнуть, а направить студента на поиск дополнительных финансовых средств: например, ориентировать на хорошую учебу и активную жизнь в университете (повышенные государственные академические стипендии сейчас дают весьма неплохое финансовое подспорье), также можно подсказать варианты подработки, которая бы не мешала учебному процессу, но позволяла студенту иметь небольшой дополнительный доход», - описала план действий заведующий региональным центром финансовой грамотности.

Арина Куприянова добавила, что если у студента появилось желание начать зарабатывать самостоятельно, этому ни в коем случае нельзя препятствовать. Наоборот, следует поощрить и всячески поддержать стремление к самостоятельной жизни. «Постарайтесь узнать о предполагаемом месте работы, интересуйтесь функционалом, подсказывайте. В погоне за легкими и большими деньгами юноши и девушки не застрахованы от мошенничества со стороны недобросовестных работодателей. Задача родителей – нивелировать возможные риски (например, риски при неофициальном трудоустройстве) и рассказать о специфике трудоустройства с высоты своего жизненного опыта», - обратила внимание эксперт.

Не менее важен в данном вопросе личный пример родителей, который ребенок видит в процессе своего взросления, заметила практикующий психолог Олеся Осипова (Бабурина) также обратила внимание. Ребёнок так или иначе видит, как его мама и папа зарабатывают/тратят/хранят/откладывают/приумножают деньги, и сам впоследствии будет поступать так же.

«Взрослая жизнь подразумевает самостоятельность и ответственность, как личная, так и в отношении денег. Самое главное, что должен сделать родитель - это научить своего ребенка жить самостоятельно», - уверена эксперт.

При этом очень важен баланс контроля и доверия. Нужно уметь доверять ребенку, давать возможность делать ошибки и учиться на них же. Разговаривать с ребенком, вместе считать и планировать бюджет, обсуждать траты (обязательные и необходимые, а также на досуг и развлечения). На первых порах контролировать и помогать. Дальше, по мере взросления, ребенок получает всё больше опыта, понимает, что у него получается, и как только он справляется, родитель может снизить уровень своего контроля.

А если не получается - разговаривать о сложившейся ситуации и принимать совместные решения. «Помнить, что здесь главный - родитель. А вопрос денег - это вопрос границ. Чем крепче границы, тем спокойнее внутри них. Объяснять ребенку, что есть определенная сумма (как зарплата у родителей) и в нее нужно уложиться, где-то сэкономить, отказаться от каких-то вещей и так далее» - посоветовала Олеся Осипова.

Она также допустила возможность совмещения учёбы с самостоятельным зарабатыванием денег, однако это должна быть именно подработка, а не основная работа. Специалист пояснила, что подработка для учащихся подразумевает затраченное время и ресурсы, именно те, которые остаются свободными после учебы. И собственные, лично заработанные деньги будут формировать в ребенке все большую ответственность и представление о самостоятельной взрослой жизни. Возможно, это поспособствует и большему уважению к родителям, так как студент осознает, каким трудом зарабатываются деньги.

«Конечно родитель, любящий и заботящийся о своем ребенке, будет готов помогать ему не только до совершеннолетия, а по возможности и дальше. Когда ребенка "выкидывают" по взрослую жизнь, это может быть чревато различными нехорошими последствиями. Конечно, многое зависит от воспитания и самого человека. Кто-то возьмет на себя ответственность, начнет учиться, подрабатывать и сумеет выжить в неких дефицитах и новых условиях. Кто-то может попасть в плохие компании и позариться на "легкие" деньги, тем самым испортить себе жизнь. Поэтому я считаю, что родителям обязательно нужно помогать и направлять своего ребенка во взрослую жизнь», - подытожила психолог.

Количество денег, которое необходимо давать студенту, каждая семья определяет прежде всего с учётом своей материальной обеспеченности. Также большую роль играет город обучения — в столичных жизнь явно дороже, чем во всех остальных. К тому же, уровень притязаний у детей разный. Но в преддверии их отправления во взрослую жизнь абсолютно все родители должны объяснить, почему важно вести счёт деньгам и как это делать. Если вчерашний выпускник покинет отчий дом финансово грамотным, если в семье практикуется правильное распределение средств, то проблем в дальнейшем не возникнет.

Ульяна Лаблюк