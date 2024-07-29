Общество

За полгода в МФЦ Псковской области поступило более 200 тысяч обращений граждан

В Многофункциональный центр Псковской области за первое полугодие этого года поступило более 200 тысяч обращений граждан. Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала руководитель государственного учреждения Ольга Степанова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Она уточнила, что наиболее востребованы у населения услуги федеральных органов исполнительной власти. Они составляют 77% от числа всех обращений. В основном граждане обращаются по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кадастрового учета и предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Также востребованы услуги по линии регионального управления МВД, Социального фонда РФ и комитета по социальной защите Псковской области.

Одним из новых направлений работы МФЦ в регионе является содействие участию жителей региона в программе социальной догазификации, инициированной президентом России. Специалисты территориальных отделений консультируют граждан по вопросам, касающимся подключения к природному газу, подаче заявлений, направляют документы в «Газпром», а потом передают ответ заявителю.

Также с этого года МФЦ принимает участие в пилотном проекте «Госключ», который позволяет гражданам оперативно сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись. «Такую услугу можно бесплатно получить во всех отделениях Многофункцинального центра региона. Раньше она оказывалась только платно и в специализированных организациях», - отметила руководитель регионального МФЦ.

Говоря о дополнительных сервисах, Ольга Степанова рассказала о еженедельной выездной работе специалистов МФЦ в территориально обособленных структурных подразделениях в муниципалитетах Псковской области.

Кроме того, реализуется адресный подход к предоставлению услуг гражданам некоторых льготных категорий. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1-и 2-й группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане старше 80 лет и другие могут воспользоваться сервисами МФЦ на дому. Ольга Степанова обратила внимание, что эта услуга пользуется спросом у населения. За полгода специалисты совершили порядка 460 выездов, в то время как за весь прошлый год специалисты МФЦ выезжали к таким клиентам 700 раз.

На площадках МФЦ в рамках цифровизации созданы сектора пользовательского сопровождения, где граждане с помощью специалистов центра могут самостоятельно запросить ту или иную услугу, а также бесплатно распечатать полученный электронный документ, заверенный печатью МФЦ.

«Многофункциональный центр является крупным фронт-офисом взаимодействия граждан с государством, предоставляющим свыше 200 услуг и функций. Сегодня офисы МФЦ открыты во всех 24-х муниципальных образованиях региона. Сами жители региона стимулируют нас к развитию, они обращаются в МФЦ и это способствует тому, что на площадке появляются новые услуги», — отметила руководитель учреждения. Например, сейчас центр планирует реализовывать услуги муниципальных органов власти. Сейчас сотрудники МФЦ занимаются приведением всех нормативов в соответствие к типовым регламентам, чтобы в ближайшее время перевести большую часть муниципальных сервисов в электронный вид.

В свою очередь губернатор Михаил Ведерников отметил, что МФЦ области показывает достаточно высокий уровень работы: «Из 2,5 тысячи отзывов в Интернете большинство — положительные. И в целом оценка в 4,4 балла для работы организации, которая оказывает такой широкий комплекс услуг, достаточно высокая».