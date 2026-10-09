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Глава профсоюзов Псковской области назвал приоритеты социальной политики на Всероссийской неделе охраны труда

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Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда — 2026. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

С открытым докладом перед участниками выступил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он обозначил основные приоритеты государственной политики: поддержку семей с детьми, активное долголетие, безопасность на рабочих местах, индексацию социальных выплат и пенсий в 2027 году, а также реабилитацию и трудоустройство участников специальной военной операции.

«По итогам сессии хочу отметить: профсоюзам важно участвовать в формировании социальной повестки. Я убеждён, что в целом необходимо формировать социальный суверенитет. Активное долголетие должно переходить в профессиональное долголетие, максимально сохраняя трудовую функцию граждан», — отметил Игорь Иванов.

По его словам, участие в подобных мероприятиях позволяет профсоюзам согласовывать работу с федеральной повесткой и оперативно реагировать на актуальные вопросы защиты прав работников.

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