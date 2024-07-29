Общество

Псковский филиал университета ФСИН принял новых студентов

В Псковском филиале Университета ФСИН России абитуриентам, успешно прошедшим вступительные испытания, объявили приказ о зачислении их курсантами первого курса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Построение первокурсников состоялось на плацу образовательной организации под руководством начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Александра Сысоева.

Права торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации была удостоена Юлия Варламова из Республики Хакасия, набравшая наибольшее количество баллов по итогам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний.

Поздравляя курсантов набора 2024 года, Александр Сысоев выразил надежду, что первокурсники сделали верный выбор в своей жизни, приняв решение стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы, а значит, приложат максимум усилий, чтобы добросовестно нести службу.

Сегодня также состоялось собрание начальника и заместителей по направлениям деятельности Псковского филиала университета с зачисленными в вуз курсантами, которым рассказали об особенностях предстоящего профессионального обучения на загородной учебной базе образовательной организации, которое начнется с завтрашнего дня и будет проходить в течение августа.

Перед отъездом курсантов познакомили с историей образовательной организации, показав им музейную экспозицию Псковского филиала Университета ФСИН России.