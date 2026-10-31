Врач раскрыла, с чем может быть связано развитие ожирения у детей

Ожирение закладывается у детей еще во внутриутробный период, если во время беременности мать страдала от гестационного диабета, имела избыточный вес или неправильно питалась. На это указала врач-эндокринолог высшей категории Анна Тарайкович.

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Как ранее сообщал директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк, избыточную массу тела и алиментарное ожирение в совокупности имеют около 62-63% россиян. По словам Тарайкович, эта цифра не является статичной, ситуация сравнима с лавиной, которая меняет свою структуру. Специалисты фиксируют стремительное «омоложение» ожирения, серьезные симптомы проявляются уже у детей семи-девяти лет.

«Ожирение часто закладывается еще до рождения ребенка, и это тот фактор, на который родители впоследствии уже не могут повлиять "силой воли". Если мать во время беременности имела гестационный диабет, избыточный вес или питалась преимущественно ультра-обработанными продуктами, плод получает "метаболическую программу" на накопление жира. Такие дети рождаются с уже измененной чувствительностью к инсулину и лептину», - сказала врач.

Отдельной проблемой является «ускоренный догоняющий рост», когда ребенок, родившийся с небольшим весом, в первые два года жизни стремительно набирает массу. «С точки зрения бабушек и педиатров старой закалки это "здоровый малыш", но с точки зрения эндокринологии - это раннее программирование ожирения. Такие дети имеют в разы более высокий риск метаболического синдрома в подростковом и взрослом возрасте», - отметила Тарайкович.

Как подчеркнула собеседница агентства, ожирение закладывается задолго до обращения родителей к врачу - еще в период внутриутробного развития и в первую тысячу дней жизни. «И «переписать» эту программу гораздо сложнее, чем просто назначить диету», - добавила врач.

Культура питания и активности

Другим фактором развития ожирения у детей врач назвала культуру питания и физической активности в семье. Часто родители обращаются за помощью для ребенка, при этом сами демонстрируют совершенно нездоровые привычки.

Профилактика взрослого ожирения и всех его тяжелейших осложнений начинается в детстве, отметила собеседница. «Инвестиция в здоровое детство сегодня - это единственный реальный способ предотвратить катастрофу взрослого ожирения завтра. Если мы не начнем работать с причинами в детстве, через 15-20 лет система здравоохранения просто не справится с потоком пациентов с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ранней инвалидностью», - подчеркнула она.

По данным Минздрава РФ, в 2025 году в стране были официально зарегистрированы 3,7 млн пациентов с ожирением. При этом в министерстве отмечали, что реальное число людей с этим заболеванием может быть значительно выше, поскольку не все обращаются за медицинской помощью. По словам Никитюка, наиболее высокие показатели распространенности ожирения среди взрослого населения в России зафиксированы в Еврейской автономной области (более 30%), а наиболее низкие - в Чукотском автономном округе (6,6%).