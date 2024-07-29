Общество

Международная «Вахта памяти» стартовала в Невельском округе

Старт международной поисковой экспедиции «Невельский фронт. Герои России», которая объединит более 300 молодых и опытных поисковиков из России и Беларуси, дали в Невельском округе 1 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"».

Фотографии: «След "Пантеры"»

На протяжении 10 дней будут проводится поисковые работы, а для молодых ребят будет организована «школа юного поисковика». На мероприятие приехали представители поискового движения из Белоруссии, а также участники из Саратовской области, Коми, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и практически всех муниципалитетов Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодежной политике.

«В этом году Псковская область отпраздновала 30-летие организованного поискового движения. Отрадно, что здесь сегодня с нами присутствуют поисковики, которые стояли у истоков создания движения в нашем регионе. Благодарю вас за то, что уже не одно поколение молодежи воспитано на вашем примере безграничной любви к нашей Родине», - обратился к участникам врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Организаторами «Вахты памяти» выступают правительство Псковской области, общероссийское общественное движение «Поисковое движение России», Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области, поисковый отряд «Гвоздика», организация «След "Пантеры"».