Международная «Вахта памяти» стартовала в Невельском округе

Старт международной поисковой экспедиции «Невельский фронт. Герои России», которая объединит более 300 молодых и опытных поисковиков из России и Беларуси, дали в Невельском округе 1 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"».
Фотографии: «След "Пантеры"»
На протяжении 10 дней будут проводится поисковые работы, а для молодых ребят будет организована «школа юного поисковика». На мероприятие приехали представители поискового движения из Белоруссии, а также участники из Саратовской области, Коми, Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и практически всех муниципалитетов Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодежной политике.
Организаторами «Вахты памяти» выступают правительство Псковской области, общероссийское общественное движение «Поисковое движение России», Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области, поисковый отряд «Гвоздика», организация «След "Пантеры"».