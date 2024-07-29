Общество

Российские ученые разработали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение, способное подавлять агрессивное развитие опухолей головного мозга, сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

Мультиформная глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на значительные успехи в области хирургических, химио- и радиотерапевтических методов лечения, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев.

«Ученые… разработали соединение, которое способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Полученные данные могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека», - говорится в сообщении.

В институте пояснили, что злокачественные новообразования вырабатывают разнообразные белки, стимулирующие опухолевый рост. В их число входит трансформирующий ростовой фактор-бета (TGF-β), который усиливает подвижность клеток глиобластомы и способствует их быстрому распространению в здоровые ткани мозга, пишут РИА Новости.

В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид (СПМА), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект этого белка. Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к распространению.

«Разработанное нами соединение обладало выраженным антиглиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность данной терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике», - рассказал старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Андрей Марков.

В научном институте отметили, что полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для разработки новых противоопухолевых агентов, способных блокировать рост и рецидивирование глиобластомы, а также усиливать ее чувствительность к химиопрепаратам. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.