Общество

В Пскове ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей — опрос

Уровень поддержки концепции ЕГЭ выше среди родителей, чьи дети сдали его хорошо. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры по итогу опроса, в котором приняли участие родители выпускников 11 классов.

В Пскове 40% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 36% — нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен.

22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 73% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.