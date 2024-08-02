Общество

Психолог выразил обеспокоенность в связи с набирающей популярность субкультурой фурри

Субкультура фурри или недавно распространившаяся в интернете квадробика вызывает опасения, заявил кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

Фото: Gorloff-KV /Shutterstock

Психолог отметил, что наблюдает опасную тенденцию в современной культуре, связанную с животными.

«В последнее время мы наблюдаем тенденцию к "озверению" людей. Это связано с появлением таких субкультур как, например, субкультура фурри или недавно распространившаяся в интернете квадробика. В этих субкультурах люди добровольно отказываются от своего человеческого облика и начинают подражать животным: они прыгают, бегают и ведут себя как животные. Эта тенденция, на мой взгляд, очень опасна, и поэтому я хотел бы обратить на неё внимание», — отметил спикер.

Фурри — это субкультура, в которой люди создают образы антропоморфных животных. Они пишут истории о своих персонажах, играют в ролевые игры и даже придумывают собственных уникальных героев, которых называют фурсонами. Фурри ведут себя как люди и не подражают животным в прямом смысле, пишет RuNews24.ru.

Дети и подростки, которые просто подражают животным, производят звуки, похожие на лай или вой, передвигаются как собаки или другие звери, а также надевают маски, не относятся к движению фурри. Такое увлечение называется квадробика.