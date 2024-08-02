Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО

Еще шестерых погибших в зоне специальной военной операции бойцов похоронили в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
В зоне проведения СВО погибли капитан Вячеслав Кочубаев, гвардии старший лейтенант Максим Колчин, гвардии сержант Павел Рудаков, гвардии сержант Виталий Рыбаков, сержант Владимир Овчинников, гвардии рядовой Сергей Степанов.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - добавил губернатор.