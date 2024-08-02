Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО

Решение о ликвидации предприятия «Лифтмонтажсервис» в Пскове отменили на внеочередной сессии гордумы

Ольга Тимофеева: Я бы смогла сыграть вальс Доги и танго «Утомленное солнце»

Иностранца на автомобиле с псковскими номерами со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга