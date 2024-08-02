Общество

Поезда в Псковской области за год перевезли свыше миллиона пассажиров

В 2023 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовались более миллиона человек. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился на 9,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Область имеет развитую сеть железных дорог и четыре крупных железнодорожных узла. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования на конец 2023 года составила 1 089 километров.

Ранее сообщалось, что туристический поезд через Великие Луки и Псков планируют запустить в 2025 году.