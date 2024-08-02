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Общество

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги работы за полугодие

04.08.2024 20:51|ПсковКомментариев: 0

На базе исправительной колонии №6 (поселок Сосновый Бор Себежского района) прошла выездная коллегия УФСИН России по Псковской области по итогам деятельности территориального органа в первом полугодии 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Повестка дня включала посещение основных объектов жизнеобеспечения учреждения, а также подведение итогов деятельности.

Перед началом основного мероприятия сотрудники руководящего состава областной уголовно-исполнительной системы во главе с начальником УФСИН Алексеем Емельяновым в сопровождении начальника ИК-6 Сергея Орлова совершили обход организованных учебных мест по основным направлениям деятельности УИС: охраны, организации режима и надзора, тылового обеспечения и производственной деятельности, посетили столовую, храм, клуб, пост видеоконтроля, запираемые помещения, жилые отряды и в целом ознакомились с условиями отбывания осужденными наказания.

В рамках подведения итогов были озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, заслушаны руководители учреждений и подразделений, имеющие низкие показатели.

В течение шести месяцев 2024 года ведомством проводилась работа, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, создание предусмотренных законодательством условий содержания для осужденных и лиц, находящихся под стражей, соблюдение их прав, свобод и законных интересов. На объектах УИС пожаров не зарегистрировано. Не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании и особо учитываемых преступлений.

Актуальным остается деятельность в рамках одного из приоритетных направлений УИС - реализация норм ФЗ от 06.02.2023 №10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» в части исполнительной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации. За первое полугодие текущего года с просьбой об оказании содействия в рамках закона обратилось более 50 осужденных, около 30 из них была оказана реальная помощь в соответствии с индивидуальной программой.

В ходе заседания отмечено, что в рассматриваемый период сотрудниками оперативных подразделений оказана помощь взаимодействующим органам в раскрытии 433 преступлений, из которых 331 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Особое внимание уделено вопросам постоянного поддержания на должном уровне усиления антитеррористической защищенности и информационной безопасности.

Также на заседании речь шла об организации работы с осужденными, подлежащими привлечению к труду, развитию производства и созданию новых рабочих мест, улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

По итогу отмечены достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и проблемные стороны по каждому из направлений деятельности. Начальник регионального УФСИН Алексей Емельянов поблагодарил личный состав за удовлетворительный итог работы и обозначил первоочередные задачи, которые необходимо решать в предстоящем периоде.

Теги: #колония
Источник: Псковская Лента Новостей
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