Общество

Назван размер средней пенсии россиян

Средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль, у работающих пенсионеров она находится на уровне 17 484 рублей, а у неработающих – 21 751 рубль, рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих – 21 751,48 рубля. На эту дату количество пенсионеров в России составило 40 982 100 человек. Из них 18,99% – работающие пенсионеры», - сказала Подольская.

Она отметила, что пенсию по старости сегодня получают 81,31% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам по всем видам пенсионного обеспечения выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт уточнила, что размер средних пенсий в зависимости от региона может отличаться в 2-2,2 раза, пишет РИА Новости.

«За счет "северных надбавок" самые высокие пенсии в Чукотском автономном округе – 33,4 тысячи рублей, Камчатском крае – 30,2 тысячи рублей и Магаданской области – 30 тысяч рублей. Самые низкие пенсии в Республике Дагестан – 15,3 тысячи рублей», - добавила Подольская.