Общество

Девять работающих на стройках бывших мигрантов в Пскове доставили в военкомат

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата г. Пскова и СОБР провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе.

Фото: Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий на территории строящихся объектов города Пскова проверили 13 граждан. Среди указанных лиц выявлено 9 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.