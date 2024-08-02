Общество

Естественный прирост населения падает в Псковской области

В январе-мае 2024 года в Псковской области родились 1 659 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Напомним, что за аналогичный период 2023 года в регионе родились 1 747 человек. Таким образом, естественный прирост населения области сократился на 88 человек.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия самыми популярными именами среди мальчиков в Псковской области стали Михаил, Александр, Матвей, Тимофей, Артём, Дмитрий, Иван, среди девочек – София, Анна, Александра, Алиса, Ева, Василиса, Мария.