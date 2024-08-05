Общество

Каждый третий пскович получал джоб-оффер от потенциального работодателя — опрос

Джоб-оффер используют 4 из 10 работодателей Пскова. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане.

40% компаний Пскова используют в своей практике job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы: в 22% организаций такие предложения получают все кандидаты, еще в 18% — некоторые категории персонала. Чаще всего job offer высылают топ- и мидл-менеджерам, IT-специалистам, офисным и инженерно-техническим работникам.

Согласно опросу, каждый третий пскович (33%) получал джоб-оффер от потенциального работодателя. Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, получают офферы: 34% против 32% соответственно. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто получал предложение о работе в виде официального документа. При этом количество людей, получавших оффер, увеличивается с ростом уровня доходов: среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц таких 28%, а среди тех, чей доход составляет от 100 тысяч рублей, — уже 41%.