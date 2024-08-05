Общество

Елена Тимашова: Правительство поддерживает создание советов ТОСов

Правительство Псковской области поддерживает создание советов территориальных общественных самоуправлений в муниципалитетах. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Один из самых популярных случаев — когда к нам на конкурс ТОС представляют проекты, которые составлен именно на основе комплексного благоустройства. Когда ТОСы, входящие в состав одного населенного пункта, договариваются, что заявляет на конкурс один ТОС, а что другой. Затем вместе все люди пользуются результатами реализованных грантов. Результат, который получен после обсуждения вопроса с жителями, всегда более качественный и социально-направленный. Мы, конечно же, поддерживаем активных людей. Наше управление максимально окажет помощь», – рассказала Елена Тимашова.

Она отметила, что управление будет обязательно ходатайствовать перед администрацией о создании совета ТОСов в случае, если люди обратятся с такой инициативой.