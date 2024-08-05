Общество

Почему для катания на лошадях выделили скверы на улице Западной и Сиреневом бульваре, пояснил Андрей Ульянов

Почему именно сквер на улице Западной и в сквер между улицей Труда и Сиреневым бульваром стали разрешенными местами для катания на лошадях в Пскове, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Во-первых, выделение этих локаций было продиктовано управлением городского хозяйства: они оценивали благоустройство, качество покрытий, количество пешеходных дорожек, их протяженность. Как бы то ни было, эти места определены. Там достаточно тихо, спокойно», - сказал Андрей Ульянов.

Он добавил, что для коневладельцев катание детей - это довольно прибыльный бизнес, и он требует не только эксплуатации животного и городских пространств, но и рекламы, создания дополнительных активностей для детей.

«Если у вас есть какой-то интересный продукт с катанием на лошадях, пускай он будет в сквере на улице Западной, дайте рекламу, обратитесь в администрацию, проведите какую-то ярмарку, какие-то развлечения, чтобы как-то развивать это направление. А когда такой заинтересованности нет, получается то, что мы имеем», - пояснил Андрей Ульянов.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля. В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере на улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.