Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 августа.

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин сегодня поговорили о Псковско-ливонской войне 1322 - 1323 годов. Причины войны, планы и силы сторон, осада Пскова 1323 года - об этом и не только в эфире.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.