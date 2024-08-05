Общество

Сотрудники псковского УФСИН отмечены благодарностями центра «Добрея»

Заслуженные награды представители отдела по конвоированию получили за участие в эколого-благотворительном проекте «Крышечки доброты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Для сотрудников конвойной службы добровольческая акция по сбору пластиковых крышек является традиционной. За время ее проведения к ней присоединились и члены семей сотрудников. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с центром доступной абилитации «Добрея».

Как отметили в учреждении, получение такой обратной связи еще раз доказывает важность и необходимость общего дела.