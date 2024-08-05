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Две тонны белорусских томатов не пропустили в РФ через границу в Псковской области

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Общество

Две тонны белорусских томатов не пропустили в РФ через границу в Псковской области

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В фитосанитарном контрольном пункте Долосцы, расположенном на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, государственным инспектором управления Россельхознадзора пресечен ввоз двух тонн свежих томатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. Фото: stockking / freepik В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля должностным лицом ведомства установлено отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие ввозимой продукции единым карантинным требованиям. В связи с этим ввоз двух тонн томатов на территорию России был запрещен.