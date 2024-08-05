Первокурсники-курсанты в Пскове будут нести вахту в пожарной команде

Внештатную пожарную команду из числа курсантов набора 2024 года сформировали в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.
Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России
10 первокурсников будут нести вахту по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием, на загородной учебной базе образовательной организации на период профессионального обучения.
Курсанты прошли противопожарный инструктаж по применению первичных средств пожаротушения, оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию. Их научили пользоваться огнетушителем, универсальным фильтрующим самоспасателем и прокладывать пожарный рукав.
В течение августа на загородной учебной базе для первокурсников проведут тренировки по действиям в случае возникновения пожара в здании.