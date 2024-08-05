Общество

Каждый второй родитель в Пскове считает, что подростки должны подрабатывать — опрос

Самым подходящим периодом для начала трудовой деятельности экономически активные жители Пскова чаще считают возраст от 18 до 21 года. Те, кто имеет детей, полагают, что лучше начинать раньше: в 14—17 лет. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активных граждан из Пскова.

4 из 10 псковичей (43%) начали свою трудовую деятельность в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий (34%) приступил к работе в 14—17 лет. 17% опрошенных начали карьеру в 22 года, а 6% респондентов пошли работать в 10—13 лет. И лишь 1% россиян имел трудовой опыт до 9 лет (в наше время, в основном, в качестве актера или модели, в советское — не только в творческих профессиях, но и, например, в сельском хозяйстве).

Мужчины чаще женщин подрабатывали уже в старшем подростковом возрасте (14—17 лет): 38% против 30% соответственно. Женщины же чаще начинали трудовую деятельность в 18—21 год: 49% против 36% среди мужчин.

Если говорить о начале трудовой деятельности детей, то картина получается аналогичной: чаще всего псковичи называли подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года (45%), на втором месте — от 14 до 17 лет (34%).

В то же время те, у кого нет детей, называли оптимальным более поздний период выхода на рынок труда (43% — в 18—21 год, 16% — после 22 лет). А каждый второй родитель (50%) считает, что ребенку можно начинать подрабатывать уже в 14—17 лет.