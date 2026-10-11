Александр Козловский: Для депутатов поддержка села и его жителей — постоянная задача

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Об этом он написал на платформе «Макс».

«За привычными продуктами на нашем столе — труд людей, чей рабочий день часто начинается задолго до рассвета. Людей, которые знают цену урожаю, отвечают за хозяйство и не могут отложить заботы до понедельника. Поздравляю работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником! Спасибо аграриям Псковской области — механизаторам, животноводам, агрономам, фермерам, специалистам и коллективам перерабатывающих предприятий. Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли, у которых молодые работники учатся бережному отношению к земле и ответственности за своё дело», - поздравляет Александр Козловский.

По его словам, сильное хозяйство даёт работу, поддерживает семьи, помогает селу жить. И люди, которые столько сил вкладывают в его развитие, должны иметь возможность жить комфортно: с хорошими дорогами, доступной медициной, школой рядом с домом. Для нас, депутатов, поддержка села и его жителей — постоянная задача. Это и одно из важных направлений Народной программы «Единой России».