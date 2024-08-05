Общество

Флагманы региона: как модернизируют службу занятости в Великих Луках

В этом году все кадровые центры в Псковской области приведут к единым стандартам. Модернизация службы занятости населения в рамках нацпроекта «Демография» ведётся параллельно во всех муниципалитетах, в том числе в промышленной столице региона - городе Великие Луки. Совсем скоро там появятся два современных помещения, где соискатели и работодатели смогут получать необходимые им услуги в режиме «одного окна».

Ход ремонтных работ на объекте 7 августа проконтролировали представители областного комитета по труду и занятости. Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

«Начало идёт бодро»

Существующее отделение центра занятости населения по городу Великие Луки и Великолукскому району, расположенное на улице Пионерской, давно требовало обновления. К тому же, оно находится на четвертом этаже, до которого не каждому по силам добраться. К примеру, мамам с колясками и лицам с ограниченными возможностями. При необходимости сотрудники службы спускаются к ним на первый этаж и оказывают необходимые услуги прямо там, в коридоре. Естественно, не каждому комфортно такое взаимодействие с центром занятости, и некоторые предпочитают в него вовсе не обращаться.

После модернизации отделение переедет на набережную Лейтенанта Шмидта и разместится на первых этажах домов №10 и №12. «Мы расширяем свою деятельность: раньше было одно помещение на четвертом этаже, тоже в центре города, но не совсем удобное и не для всех форматов работы подходящее. Теперь мы выбрали два пространства, они будут разведены по функционалу. Отделение будет оборудовано в соответствии с современными требованиями кадрового центра «Работа России», которые в том числе предусматривают доступность для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. В новом центре они будут попадать сразу к специалистам в общую зону, где будут оказываться услуги по профориентации, консультированию, подбору вакансий и прочие. Они не будут чувствовать себя какими-то обделенными или обособленными», - рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в ходе посещения площадки, где уже кипит работа.

Она напомнила, что обновление стало возможным благодаря тому, что в 2024 году Псковская область вошла в число 12 регионов России - участников второй волны комплексной модернизации центров занятости населения. Ещё в 2022 году флагманский кадровый центр открылся в Пскове, там были созданы единые служба по работе с гражданами и служба взаимодействия с работодателями. Аналогичное учреждение вскоре появится в Великих Луках и станет вторым по важности и уровню в регионе.

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На ремонт двух офисов в южной столице было выделено порядка 23 млн рублей. Подрядчика определили в конце июля, и он уже вышел на объекты. Работы начались с демонтажа старых конструкций (стен, потолков, оконных проемов) и были завершены досрочно.

«Начало идёт бодро. Демонтаж по плану подрядчика должен был быть закончен до 19 августа, сегодня 7-е - работы уже завершены», - оценила Алёна Трунова.

Места всем хватит

За ходом работ ежедневно следят сотрудники местного отделения, они активно сотрудничают с подрядчиком и с нетерпением ждут переезда. Пока что красивая картинка вырисовывается только на бумаге и в мечтах, так как оба здания находятся в стадии масштабного ремонта. Но уже сейчас есть уверенность, что вскоре проект будет воплощён в реальность.

Первое пространство, в доме № 10, будет отведено под клиентский офис довольно внушительного размера, где места хватит всем. После ремонта здесь появятся зоны работы с соискателями, работодателями, кабинет психолога, зона онлайн-собеседований, детский уголок, зоны ожиданий. Услуги будут оказываться в новом формате по принципу адресности. Сейчас специалисты службы занятости разрабатывают пакеты сервисов, которые можно будет подобрать под каждую жизненную ситуацию.

«Таким образом, люди будут приходить в центр, получать услуги по поиску работы, переобучению, социальной адаптации, психологическое консультирование и так далее. Работодатели здесь смогут найти сотрудников, а также получить консультации и возможность субсидирования некоторых их затрат в зависимости от типа деятельности. Это поможет расширить аудиторию, которая обращается в центры занятости, и сбалансировать рынок труда», - пояснила Алёна Трунова.

Второе пространство объединит архив отделения, служебные помещения и небольшой конференц-зал для проведения мероприятий. Последний рассчитан примерно на 30 человек, там будут проходить обучающие семинары, мастер-классы и прочие события. В частности, мероприятия Молодёжного кадрового центра, который открылся в регионе в конце прошлого года и ведёт активную профориентационную работу со школьниками и студентами. Ребята участвуют в различных играх и занятиях, что позволяет им получать услуги и информацию службы занятости в доступном простом формате. Также в регионе появился Клуб работодателей, в том числе в Великих Луках. Его участники смогут собираться на площадке нового кадрового центра, обмениваться опытом, делиться практиками привлечения сотрудников.

Из «трудоизбыточных» в «трудонедостаточные»

«Великие Луки - наш промышленный кластер, также здесь находятся крупные работодатели в сфере сельского хозяйства. Для нас это важная точка для взаимодействия с работодателями, для закрытия их кадровой потребности. Безработица в Великих Луках находится на историческом минимуме, но мы не можем просто сидеть и радоваться, что у нас люди все с работой. Уровень безработицы - не единственный показатель, над которым мы работаем. Также у нас есть такой показатель, как количество рабочих мест. Есть работодатели, которые развивают нашу экономику и нуждаются в сотрудниках, и им нужно помогать», - подчеркнула Алёна Трунова.

С целью сокращения дефицита кадров в регионе реализуется комплекс мер, в том числе проводится переобучение сотрудников службы занятости, чтобы они умели привлекать рабочую силу из других регионов. Уже второй год подряд Псковская область участвует в федеральной программе «Мобильность трудовых ресурсов», которая тоже реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и направлена на стимулирование граждан России к переезду из других субъектов для трудоустройства, а работодателей - к привлечению иногородних с помощью субсидии из федерального бюджета.

Алёна Трунова уточнила, что данный федеральный проект помогает субсидировать переезд сотрудников из «трудоизбыточных» регионов в «трудонедостаточные». Псковская область относится ко второму типу, и благодаря программе может привлекать иногородних работников на местные предприятия, испытывающие кадровую потребность. В 2023 году в регион прибыли 40 востребованных специалистов, в этом году уже заключены соглашения на переезд ещё 18 сотрудников.

Также служба занятости реализует ряд других программ нацпроекта, в том числе предназначенных для предприятий определенных отраслей. К примеру, программа переобучения работников оборонно-промышленного комплекса помогает компаниям данной отрасли, которые есть и в Великих Луках, восполнить потребность в специалистах, а сотрудникам обучиться на другую специальность или повысить свои профессиональные навыки.

Обо всём этом гражданам и работодателям будут рассказывать в обновлённых центрах занятости, суть модернизации которых заключается не только во внешнем преображении. Прежде всего, служба проходит внутреннюю реорганизацию.

Кадровый центр в Пскове

Когда же великолучане смогут оценить современные подходы и технологические инновации? Ремонтные работы в кадровом центре планируется завершить к концу сентября, окончательная сдача объекта намечена на октябрь. В дальнейшем предстоит дооборудование офисов мебелью и брендирование.

«Так как это нацпроект, до конца года мы его реализовываем. Конечно же, нам хочется как можно быстрее открыть кадровый центр, мы все грезим мечтами, как в ноябре уже будем проводить там мероприятия. Но посмотрим, как будет складываться реальность по освоению средств и закупке необходимого оборудования», - добавила председатель профильного комитета.

Дело в том, что часть элементов для новых кадровых центров изготавливается по авторским эскизам, к примеру, мебель, окна, двери, ресепшн-зона. Это может повлиять на сроки открытия, но подрядчик всеми силами старается уложиться в установленные даты. Так, ускорение демонтажных работ было необходимо как раз для того, чтобы заложить зазор, чтобы не просрочить другие периоды, в том числе для индивидуального изготовления наполнения центра.

«Проект рамочный, но какие-то нюансы нужно досогласовывать, какие-то сметы приходится двигать. Мы на связи с подрядчиком в режиме 24/7, работаем в тесном контакте. Пока начали хорошо, где-то даже с опережением, будем стараться выдерживать такой темп», - подытожила Алёна Трунова.

Напомним, комплексная «перезагрузка» службы занятости в конечном итоге должна упростить людям поиск работы, а работодателям позволит быстрее находить ценных сотрудников. Особенно важно это для Великих Лук, где расположено огромное количество предприятий, нуждающихся в работниках. Решать вопросы кадрового дефицита им будут помогать сотрудники обновленного кадрового центра.

Ульяна Лаблюк