Общество

Умер актер из фильма «Тихий Дон» Крашенинников

Актер Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили на официальной странице Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» в социальной сети «ВКонтакте».

«В театральной семье "Свободного пространства" случилось большое горе. Не стало нашего дорогого друга и коллеги - на 76-м году жизни скоропостижно скончался артист Владимир Крашенинников», - говорится в сообщении.

Коллектив театра «Свободное пространство» выразил соболезнования семье Крашенинникова.

Владимир Крашенинников родился в 1948 году, в 1974 окончил Школу-студию МХАТ. Служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1985 году перешел в орловский театр «Свободное пространство».

Актер снялся в фильмах «Тихий Дон» и «Женитьба Белугина».