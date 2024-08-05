Общество

Школьники в Пскове войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения — Геннадий Иойлев

Учащиеся школ города Пскова войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения. Об этом начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас нет, наверное, ни одного учреждения образования в городе, которое в той или иной степени не проводило бы подготовку к началу нового учебного года. Понятно, есть объекты капитального ремонта, такие как, например, школы №2 и №23. Есть объекты дошкольные, где, допустим, проводится полный, капитальный ремонт пищеблока. Есть отдельные дошкольные учреждения, где проводятся ремонтные работы. Спектр очень широкий, ремонтируется кровля, ремонтируются инженерные сети. Естественно, все эти работы должны будут быть завершены к 25 августа примерно, соответственно, учащиеся войдут 1 сентября в обновленные образовательные учреждения», - рассказал Геннадий Иойлев.

Он уточнил, что на этой неделе в городе работает комиссия по приемке образовательных учреждений с участием Роспотребнадзора и Росгвардии. Комиссия осуществляет объезд всех образовательных учреждений, проверку, визуальный осмотр, беседу с руководством, изучение документов.

«В конце недели, в пятницу, последние учреждения будут приняты, к началу нового учебного года будем практически готовы», — добавил Геннадий Иойлев.