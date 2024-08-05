Общество

Метеорный поток запечатлел астрофотограф в Изборске. ФОТО

Метеорный поток запечатлел фотограф-любитель Петр Митрофанов в Изборске в ночь с 7 на 8 августа. Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Приближается максимум метеорного потока Персеиды. Два ярких метеора удалось "поймать" в кадр на фоне Млечного Пути над Никольским храмом в Изборске», — рассказал астрофотограф Петр Митрофанов.

Пик потока Персеиды произойдет 12 августа, наибольшее количество «падающих звезд» можно будет беспрепятственно наблюдать в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Ожидаемая максимальная активность потока — от 60 до 80 метеоров в час.

«Для наблюдений следует использовать открытые незасвеченные фонарями пространства, радиант потока находится в созвездии Персея и поднимается выше над горизонтом во 2 половине ночи, соответственно, наибольшее количество метеоров можно увидеть с полуночи до 3 ночи», — посоветовал астрофотограф.