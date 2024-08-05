Общество

Выплаты на школьную форму нуждающиеся многодетные семьи в Псковской области получат к 15 августа

Многодетные малоимущие семьи в Псковской области могут получить на каждого ребенка ежегодную денежную выплату на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 3 тысяч рублей. Ежегодную денежную выплату установил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выплата предназначена семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области (в 2024 году — 15 298 рублей).

Если один из многодетных родителей является получателем ежемесячной денежной выплаты как многодетная семья, то выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений об обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций.

Выплата таким семьям будет предоставлена в беззаявительном порядке до 15 августа.

Если многодетная семья является малоимущей, но не получает ежемесячную денежную выплату как многодетная семья, то одному из родителей необходимо обратиться в учреждения социальной защиты по месту жительства и предоставить справку об обучении детей в муниципальной или государственной общеобразовательной организации в Псковской области.

Также со справкой об обучении детей в муниципальной или государственной общеобразовательной организации в Псковской области необходимо обратиться многодетным семьям, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты как многодетная семья, если средства не поступят до 1 сентября.