Общество

Спрос на смартфоны в золотом цвете вырос в Пскове – аналитики

Жители Пскова стали больше интересоваться смартфонами в золотом цвете - спрос на них вырос в 3 раза в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом лидирующими цветами остаются традиционные оттенки: черный и белый. А вот розовый цвет набрал популярность в категории чехлов на смартфоны. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Смартфоны в золотом цвете набирают популярность. В первом полугодии текущего года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota было приобретено в 2,5 раза больше устройств в этом цвете. В Пскове подтверждается тенденция: золотые смартфоны стали приобретать в 3 раза чаще.

В целом же россияне остаются приверженцами более практичных расцветок. Самым популярным цветом смартфонов традиционно стал чёрный: на него пришлось более 51% проданных гаджетов. За ними следуют синие (18%) и зелёные (10%). А вот серые смартфоны теряют популярность: их приобретали в январе-июне 2024 года на 56% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планшеты, напротив, предпочитают брать именно в сером цвете (но если для детей – то в синем), а наушники популярнее в белом цвете – их выбирает каждый второй покупатель.

Розовый цвет попал в тройку лидеров сразу по двум категориям товаров: умные часы и детские планшеты. Так, умные часы в розовом цвете выбирают 9% покупателей, детские умные часы – 27%, а детские планшеты – 29%.

Среди чехлов на смартфоны по динамике спроса победили яркие расцветки. Розовый цвет стал лидером по приросту: в январе-июне 2024 года аксессуар в этом цвете жители Пскова приобретали в 5 раз чаще, чем в первом полугодии 2023 года. Следом по приросту идут зеленые, золотые и фиолетовые чехлы. Однако наибольшая часть владельцев смартфонов предпочитает не скрывать любимый цвет девайса и выбирает прозрачные чехлы – так сделали 49% местных покупателей.

Чёрный цвет смартфонов является лидером не только среди россиян, но и по всему миру. Тем не менее, временами наступают периоды триумфа непопулярных, казалось бы, цветов. Так случилось с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, презентованными в 2022 году: модели в фиолетовом цвете моментально стали лидерами продаж в США. Согласно исследованию CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), в преддверии новогодних праздников в декабре того же года фиолетовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max выбирали 42% покупателей. На долю золотых тогда пришлось 24%, чёрные заняли только 3 строчку с 23%.

Тренд на фиолетовый цвет данных моделей прослеживается и в продажах МегаФона в первом полугодии 2023 года: 58% проданных смартфонов линейки iPhone 14 Pro и 14 Pro Max были фиолетовыми, тогда как чёрными – 24%. А вот в аналогичном периоде текущего года чёрный цвет вернул позиции, и две трети проданных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снова были в чёрном цвете.