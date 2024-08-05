Общество

Строительную компанию в Псковской области обязали вернуть более 7 млн рублей банковской гарантии

Арбитражный суд Псковской области взыскал со строительного общества более 7 млн рублей, выплаченных банком по банковской гарантии в связи с неисполнением муниципального контракта в срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Между акционерным обществом «Хатман Групп» и «Промсвязьбанком» был заключен договор о предоставлении банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств принципала по контракту перед администрацией Плюсского района.

Банковская гарантия является финансовым инструментом, который избавляет от необходимости искать поручителей, деньги, чтобы подтвердить обязанность заключить контракт, исполнить договор, выполнить другие обязательства.

Как следует из материалов дела, между «Хатман Групп» и администрацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство Центра культурного развития на 125 мест в селе Ляды (улица Советская, 10)».

В процессе исполнения контракта администрация выявила, что строительство объекта не будет завершено в установленный срок - 15 декабря 2023 года.

На 1 сентября 2023 года подрядчик исполнил и подтвердил документацией обязательств на сумму 2 795 931 рубль 9 копеек, или 1,9% от цены контракта, в связи с чем администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решением УФАС по Псковской области общество включено в реестр недобросовестных поставщиков (решением Арбитражного суда Псковской области это признано обоснованным).

В связи с чем, по заявлению администрации, банк выплатил денежные средства по банковской гарантии. Поскольку обществом регрессное требование банка о возмещении суммы, уплаченной по банковской гарантии, не исполнено, гарант обратился в арбитражный суд.

5 августа Арбитражный суд Псковской области взыскал с АО «Хатман Групп» в пользу ПАО «Промсвязьбанк» 7 294 476 рублей 13 копеек.

Кроме того, 29 июля Арбитражным судом Псковской области была оглашена резолютивная часть решения по иску администрации Плюсского района к АО «Хатман Групп» о взыскании неосновательно полученных денежных средств в размере 74 366 249 рублей 98 копеек.

Напомним, «Хатман Групп» занималась завершением реконструкции студенческого кампуса Псковского государственного университета на Ольгинской набережной, 7/1 в Пскове.