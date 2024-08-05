Общество

Почти 90 кошек отправились из Псковской области в 12 стран мира с начала года

88 кошек в 12 стран мира отправлено с территории Псковской области под контролем управления Россельхознадзора с начала года. Наиболее популярными для путешествий животных стали Латвия, Германия, Великобритания и Сербия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Также в честь международного Дня кошек управление Россельхознадзора рассказало еще о некоторых перевезенных кошках.

В пассажирском терминале аэропорта Пулково был проведён ветеринарный контроль 828 кошек, вылетевших за рубеж в сопровождении своих владельцев.

На территории Новгородской области инспекторами был осуществлен ветеринарный контроль в отношении 11 кошек, выезжающих в сопровождении своих владельцев за рубеж. Странами, в которые хозяева отправлялись вместе со своими домашними питомцами, были Израиль, Иордания, Иран, Италия, Кипр, Турция, Эстония.

В Вологодской области ветеринарный контроль прошли 19 кошек. «Хвостики» в сопровождении владельцев направлялись в Норвегию, Турцию, Великобританию, Германию, Финляндию, Болгарию, Сербию, Таиланд, Литву, Францию, США и Эстонию.

Всего под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выехали за рубеж более девятисот кошек.

В ходе осуществления ветеринарного контроля государственными инспекторами управления Россельхознадзора проводился осмотр животных и проверялись документы — ветеринарные паспорта и ветеринарные свидетельства с указанием наличия микрочипа установленного образца и датами проведенных вакцинаций.

Управление Россельхознадзора предупреждает владельцев питомцев об изменении ветеринарно-санитарных требований для поездки с домашними животными в страны Евросоюза. С 16 сентября этого года вводятся новые правила – для ввоза кошек (а также собак и хорьков) потребуются результаты исследования на антитела к вирусу бешенства.