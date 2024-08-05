Общество

Всемирный день кошек отмечают 8 августа

Всемирный день кошек (World cat day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Эти дни появились в разное время и на основании разных событий (или без таковых). А вот на международном уровне такой праздник появился в 2002 году и сегодня объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

На планете найдется мало людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках — фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. logos — наука), подчеркивающая, что кошки — умны и полезны. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств 12 видов.

Кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки, пишет Calend.ru.