Общество

Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 11 тысяч рублей — опрос

Расходы на сборы ребенка в школу в Пскове составляют в среднем 11 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие родители школьников и первоклассников-2024 из Пскова.

Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак — подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга.

На подготовку ребенка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 16 500 рублей, Санкт-Петербурга — 15 000 рублей. В Пскове траты в этом году обойдутся в 11 000 рублей на ребенка.

В Екатеринбурге и Казани сборы в школу обошлись семьям в 14 800 рублей на ребенка, в Красноярске — в 14 500 рублей. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 12 800 рублей. Чуть больше расходы в Уфе —12 900 рублей.

Бюджет на подготовку школьника растет год от года. Наибольший прирост в этом году SuperJob фиксирует в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (плюс по 13%).

Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала.