С 1 сентября испытательный срок отменят для матерей детей до трех лет

С 1 сентября российские работодатели потеряют право устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Об этом 10 августа сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Изображение создано нейросетью

«Федеральный закон от 09.04.2026 № 91-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации» предусматривает, что с 1 сентября 2026 года нельзя устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщине, воспитывающей ребенка до трех лет», — пояснил Машаров в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что нововведение распространяется также на одиноких отцов и других законных представителей, воспитывающих детей этого возраста без матери.

До 31 августа текущего года действует другая норма: испытательный срок запрещен для женщин с детьми до полутора лет. С сентября же возрастной порог увеличивается вдвое.

Машаров порекомендовал работодателям заблаговременно скорректировать типовые трудовые договоры и внутренние локальные акты, а при приеме сотрудниц предусмотреть запрос сведений о наличии малолетних детей. Если работодатель нарушит запрет, то условие об испытании в трудовом договоре признается недействительным, а увольнение по итогам такого срока — незаконным.

«Считаю, что данная мера будет способствовать снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного отпуска по уходу за малышом и гарантировать ей стабильные условия труда», — резюмировал Машаров.