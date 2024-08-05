Отмена ЕГЭ повысит уровень коррупции в вузах, заявила депутат Госдумы

Параметры заданий ЕГЭ требуют доработки, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что нельзя превращать экзамен в простое тестирование и нельзя сводить его только к подготовке и натаскиванию учеников, однако отмена ЕГЭ, по ее мнению, приведет к нежелательным последствиям.
«Мы часто сталкиваемся с тем, что дети в последний год обучения просто натаскиваются на сдачу ЕГЭ и тестов. Тесты должны меняться и отражать современные учебники и образовательные программы», — сказала депутат.
Светлана Бессараб высказала мысль о том, что «без ЕГЭ мы снова столкнёмся с той же проблемой, которая была в Советском Союзе: с огромной коррупцией в высших и средних профессиональных учебных заведениях, особенно там, где это востребовано. Дети из глубинки не смогут поступить в лучшие вузы страны», пишет RuNews24.ru.
Ранее сообщалось, что в Пскове, по данным опроса, 22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 73% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.