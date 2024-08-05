Общество

Отмена ЕГЭ повысит уровень коррупции в вузах, заявила депутат Госдумы

Параметры заданий ЕГЭ требуют доработки, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что нельзя превращать экзамен в простое тестирование и нельзя сводить его только к подготовке и натаскиванию учеников, однако отмена ЕГЭ, по ее мнению, приведет к нежелательным последствиям.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что дети в последний год обучения просто натаскиваются на сдачу ЕГЭ и тестов. Тесты должны меняться и отражать современные учебники и образовательные программы», — сказала депутат.

Светлана Бессараб высказала мысль о том, что «без ЕГЭ мы снова столкнёмся с той же проблемой, которая была в Советском Союзе: с огромной коррупцией в высших и средних профессиональных учебных заведениях, особенно там, где это востребовано. Дети из глубинки не смогут поступить в лучшие вузы страны», пишет RuNews24.ru.

«Сегодня ЕГЭ дал нам бесценную возможность: ребёнок из любого отдалённого населённого пункта Российской Федерации может подать документы в лучшие вузы страны. И если у него есть достаточное количество баллов, полученных за победы в олимпиадах, он сможет поступить. ЕГЭ убрал человеческий фактор. Я уверена, что если мы отменим ЕГЭ, у нас снова возникнет проблема: дети из бедных семей и отдалённых населённых пунктов не смогут поступать из-за огромной коррупции. Мы просто вернём показатель коррумпированности», — считает Светлана Бессараб.

Ранее сообщалось, что в Пскове, по данным опроса, 22% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 73% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.