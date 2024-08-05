Общество

«Хорошая августовская погода»: на следующей неделе в Псковской области потеплеет

Повышение температуры воздуха ожидается на территории Псковской области на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Температура воздуха поднимется до +25 градусов. Существенные осадки не прогнозируются, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

«У нас хорошая августовская погода, каких-то экстремальных явлений мы не ожидаем», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что пришествие холодного фронта на территорию Псковской области ожидается в выходные, 10 и 11 августа.