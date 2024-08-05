Общество

Синоптики прогнозируют пришествие холодного фронта в Псковской области на выходных

Пришествие холодного фронта на территорию Псковской области ожидается в выходные, 10 и 11 августа. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В выходные ожидаем прохождение холодного фронта с дождями и грозами. Максимальные дневные температуры составят +18...+24 градуса. Вероятнее всего, температура в Пскове будет около +20 градусов», — рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что при прояснениях воздух будет прогреваться сильнее.