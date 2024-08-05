Общество

Условия проживания псковских курсантов-первокурсников на загородной базе проверило руководство вуза

Условия прохождения службы курсантов-первокурсников проверило руководство Псковского филиала Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк и заместитель начальника образовательной организации по кадрам Вадим Ильин побывали на загородной учебной базе с целью проверки бытовых условий, организации службы, проживания первокурсников и соблюдения всех необходимых элементов распорядка дня.

В процессе обхода они осмотрели спальные помещения и столовую, проверили несение службы в нарядах и качество ведения служебной документации.

После этого состоялась встреча руководства филиала с курсантами, на которой Галина Пасичнюк пожелала первокурсникам быть терпеливыми при освоении образовательной программы, успешно справляться с физическими нагрузками, соблюдать распорядок дня и не нарушать служебную дисциплину.

Кроме того, она поставила задачи по организации досуга для курсантов на период профессионального обучения.

Напомним, что в течение августа на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России первокурсники проходят огневую, строевую, физическую и противопожарную подготовку, познают организацию службы в уголовно-исполнительной системе и учатся оказывать доврачебную помощь. 30–31 августа у курсантов состоится итоговая аттестация