Общество

Псковские судебные приставы выдворили 17 нелегальных мигрантов

17 иностранных граждан выдворены за пределы Российской Федерации под контролем судебным приставов Псковской области 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

В списке — граждане Демократической Социалистиической Республики Шри-Ланка, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индии, Исламской Республики Иран, Республики Камерун, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Королевства Марокко, Туркменистана, Республики Узбекистана.

Иностранные граждане решением суда были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ, за нарушение ими режима пребывания (проживания) в стране.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов управления ФССП России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области осуществили препровождение иностранных граждан в аэропорт «Пулково» города Санкт-Петербурга для завершения процедуры административного выдворения.

В соответствии с действующим законодательством, в ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации для выдворенных граждан закрыт.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с начала текущего года судебные приставы УФССП России по Псковской области выдворили за пределы России 378 иностранного гражданина, что более чем в 3,7 раза больше, чем в аналогичных периодах 2023 и 2022 годов.