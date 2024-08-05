Общество

2 870 квот на привлечение к работе иностранцев выдано в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по труду и занятости Аленой Труновой. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Губернатор и председатель комитета обсудили тему работы с иностранными гражданами, приезжающими в регион для трудоустройства и проживания. «В области выдано 2 870 квот на привлечение к работе иностранцев. Сейчас принимаются заявки от предприятий на следующий год», – отметили в ходе встречи. Кроме того, благодаря такому инструменту, как патент на трудовую деятельность в этом году так привлекли 1592 иностранных гражданина.

Отдельно обсудили вопросы реализации госпрограммы содействия добровольному переселению соотечественников. В этом году в регион уже переехало более 300 человек – в основном граждане Туркменистана, Латвии и Армении.

Михаил Ведерников подчеркнул, что крайне важно обеспечить их полноценную интеграцию в жизнь и культуру региона. В этом направлении активно работает Центр содействия переселению «Соотечественник».