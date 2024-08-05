Общество

О судьбе недобросовестных подрядчиков рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области провел рабочее совещание по проблемным объектам в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Отдельной темой обсуждения стали недобросовестные подрядчики. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В Дедовичской средней школе № 1 завершен ремонт и внутренняя отделка второго и третьего этажей. На первом этаже необходимо завершить отделку стен, провести устройство вентиляционной системы и оборудовать столовую. С подрядчиком ведется претензионная работа за нарушение графика работ.

Этот же подрядчик ведёт капремонт Дедовичского районного центра досуга. Существует тот же риск не сдать объект вовремя, ведется претензионная работа.

В рамках строительства Центра культурного развития в селе Ляды рабочие завершили устройство инженерных сетей, систем водо- и теплоснабжения, канализации.

На совещании отметили, что с отношении предыдущего подрядчика ведётся работа по взысканию долгов, также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».