О судьбе недобросовестных подрядчиков рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области провел рабочее совещание по проблемным объектам в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Отдельной темой обсуждения стали недобросовестные подрядчики. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
В Дедовичской средней школе № 1 завершен ремонт и внутренняя отделка второго и третьего этажей. На первом этаже необходимо завершить отделку стен, провести устройство вентиляционной системы и оборудовать столовую. С подрядчиком ведется претензионная работа за нарушение графика работ.
Этот же подрядчик ведёт капремонт Дедовичского районного центра досуга. Существует тот же риск не сдать объект вовремя, ведется претензионная работа.
В рамках строительства Центра культурного развития в селе Ляды рабочие завершили устройство инженерных сетей, систем водо- и теплоснабжения, канализации.
На совещании отметили, что с отношении предыдущего подрядчика ведётся работа по взысканию долгов, также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».