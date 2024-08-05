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Плавать и принимать душ в линзах можно — врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова рассказала, нужно ли снимать контактные линзы перед душем или купанием в море.

Специалист пояснила, что можно не снимать линзы, если нужно принять ванну или душ, но следует помнить, что сильный напор воды, направленный в лицо, может их смыть. В этот момент глаза стоит прикрыть. После принятия душа и ванны лучше закапать в глаза увлажняющие капли.

Париться в бане допустимо в однодневных линзах. Но их нужно сменить после выхода из парной. Линзы плохо переносят высокие температуры, из-за которых могут деформироваться.

При купании в море Шахло Махкамова призвала помнить, что морская вода соленая, из-за ее попадания на линзы нарушается микропленка на поверхности оптики. В результате может появиться сухость и воспаление глаз. Перед купанием лучше надеть маску или очки для плавания. После купания глаза стоит закапать увлажняющими каплями, снять линзы и надеть новую пару, затем снова закапать капли.

Нырять в линзах нежелательно, подчеркнула врач. Так в глаза может попасть инфекция, появится раздражение и покраснение глаз. Лучше всего для контакта с водой выбирать однодневные линзы — их потом останется просто выкинуть.

Специалист добавила, что необходимо четко соблюдать рекомендации и правила ношения линз и ухода за ними, тогда их постоянное использование не навредит.