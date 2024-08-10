Общество

Люди без еды и воды стоят в пробке на границе с Латвией в Псковской области больше суток

На таможенном посту «Убылинка» в Псковской области на границе с Латвией люди стоят в автомобильной пробке больше суток. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

«У людей нет ни еды, ни воды. Мои друзья с детьми, дети сутки не ели! В очереди также беременные, мамы с малышами. Пропускают примерно одну машину в два часа», — рассказывает очевидица.

По данным «Фонтанки», также на границе с Эстонией — толпа людей и автомобильная пробка. Причиной этому стало усиление таможенного контроля со стороны Таллина.

«Очередь стоит через всю площадь. Уже предлагают быстрее пройти за деньги. Водитель «Люкс Экспресса» инструктирует пассажиров: перейдете — ориентируетесь на девятиэтажку и танк», — делится очевидец.