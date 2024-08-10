Общество

Николай Козловский и Андрей Беляев поздравили строителей с профессиональным праздником

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев поздравили строителей с профессиональным праздником. Текст поздравление опубликовала Великолукская администрация.

Фото: администрация Великих Лук

«Этот праздник является профессиональным для тысяч великолучан, чьим созидательным трудом и талантами в нашем городе спроектированы и построены жилые дома, социальные и культурные, промышленные и инфраструктурные объекты, зоны отдыха, дороги и тротуары. Во многом именно работники строительной сферы создали уникальный облик Великих Лук, восстановили наш город после Великой Отечественной войны и заложили фундамент для его дальнейшего стабильного развития», - сказали представители администрации.

Сегодня современное поколение строителей продолжает традиции ветеранов отрасли и вносит весомый вклад в повышение экономического, инвестиционного, туристического потенциала Великих Лук, а также обеспечение комфортных условий для жизни горожан.

«Уверены, что благодаря добросовестной работе коллективов строительных предприятий и организаций наш город и впредь будет занимать высокие позиции в регионе по вводу в эксплуатацию новых жилых домов, расселению из ветхого и аварийного жилого фонда, ремонту дворовых территорий и благоустройству общественных пространств. Сердечно благодарим ветеранов строительной сферы за многолетний ответственный труд на благо Великих Лук, выражаем искреннюю признательность всем строителям за их профессионализм и преданность избранному делу. От всей души желаем работникам строительной отрасли крепкого здоровья и новых достижений в их важной созидательной деятельности, успехов в реализации намеченных проектов и задуманных планов, счастья и благополучия! Добра вам и согласия в семьях, дорогие строители! С праздником!» - сказали Николай Козловский и Андрей Беляев.